Еще две дороги начали ремонтировать в Подольске
Ремонт еще двух дорог стартовал в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске начали ремонтировать еще две дороги — участок Матросской улицы и участок в деревне Северово. О ходе работ рассказали в муниципальной администрации.
В Подмосковье активно ведется дорожный ремонт. В округах уже восстановили разметку на 8,8 тыс. пешеходных переходов, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Подольске на Матросской улице сняли старое покрытие и скоро начнут укладывать новое. Работы проведут более чем на 10 тыс. кв. м. В Северово отремонтируют участок протяженностью свыше 1,5 км.
Всего в округе в этом году отремонтируют 11 региональных дорог общей протяженностью порядка 14 км.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области приведут в порядок 1,5 тыс. дорожных участков.