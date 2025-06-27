Еще две дороги начали ремонтировать в Подольске

В Подольске начали ремонтировать еще две дороги — участок Матросской улицы и участок в деревне Северово. О ходе работ рассказали в муниципальной администрации.

В Подмосковье активно ведется дорожный ремонт. В округах уже восстановили разметку на 8,8 тыс. пешеходных переходов, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске на Матросской улице сняли старое покрытие и скоро начнут укладывать новое. Работы проведут более чем на 10 тыс. кв. м. В Северово отремонтируют участок протяженностью свыше 1,5 км.

Всего в округе в этом году отремонтируют 11 региональных дорог общей протяженностью порядка 14 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области приведут в порядок 1,5 тыс. дорожных участков.