Еще две дворовые территории благоустроили в Подольске. Это участки между домом № 7 на Мраморной улице и домом № 12 в Парадном проезде, а также между домами № 136 и № 138 на улице Ленина.

В этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На первом из указанных участков обновили существующие подъезды общей площадью 1,8 тыс. кв. м, восстановили участок тротуаров площадью 430 кв. м, построили новые тротуары и отремонтировали парковку площадью 689 кв. м.

На втором участке отремонтировали подъезды общей площадью более 539 кв. м, построили новые тротуары площадью 138 кв. м и обустроили парковку площадью 560 кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2025–2026 годах благоустроят более 150 общественных пространств.