Губернатор Подмосковья: более 150 общественных пространств благоустроят в регионе в 2025-2026 годах

В Подмосковье в 2025-2026 годах благоустроят свыше 150 общественных пространств. Ход работ обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьев с правительством региона и главами округов.

«У нас большая, многолетняя программа, которая предполагает модернизацию наших городских парков, скверов, набережных, пешеходных зон, площадей — всего того, что украшает города, делает в них отдых жителей комфортным. И, конечно, у нас масштабная программа по созданию лесопарков — в Подмосковье их уже более 40. Хочу поблагодарить директоров этих парков, которые вносят свою лепту в важнейшую для Подмосковья программу», - отметил губернатор.

В этом году в план включены 76 объектов. Это 15 парков, столько же пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 11 набережных, 10 лесопарков, пять зон отдыха в парках, четыре стелы «Населенный пункт воинской доблести». Из них открыли уже 75% объектов. На остальных работы завершатся к середине декабря.

Из 10 запланированных лесопарков открыли половину. Остальные будут открыты до середины ноября. В следующем году планируется благоустроить девять лесопарков.

С января в регионе открыли 58 общественных пространств. Среди знаковых объектов — Центральная площадь в Хотьково, пешеходная зона «Сквер им. Пушкина» в Подольске, Каштановая аллея в Коломне. В ноябре завершится благоустройство еще 22 общественных пространств.

К зиме в парках и на общественных территориях Подмосковья будет открыто пять новых катков с искусственным льдом — в Воскресенске, Дмитрове, Власихе, Звездном городке и Краснознаменске.

«У нас есть стандарт катков, который предусматривает и качество льда, и качество техники, и новый инвентарь. Везде будут фудкорты с теплой едой и напитками, отапливаемые помещения проката со скамейками для переобувания, туалетные модули», - рассказал зампред областного правительства — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На следующий год запланировано благоустройство 77 общественных пространств. В их числе — 56 малых скверов, 21 площадь и пешеходная зона, 17 парков, 13 скверов, девять лесопарков и столько же набережных, а также шесть стел и два веломаршрута.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе модернизации детских площадок в округах региона.