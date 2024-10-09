Еще один ФАП отремонтировали в Подмосковье

Еще один фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в Подмосковье. Работы провели в деревне Новая под Солнечногорском, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В обновленном ФАПе будут оказывать помощь примерно полутора тысячам жителей, в том числе детям. Прием пациентов ведет фельдшер Ирина Новикова. Специалист работает здесь уже 21 год.

В области уделяют особое внимание развитию медицины в сельских населенных пунктах, чтобы жители отдаленных территорий могли получить качественную медпомощь. В сентябре в регионе открыли три отремонтированных ФАПа.