Еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в Шаховской

«Современный ФАП — это не просто доступная первичная медицинская помощь в сельской территории, но и диспансерное наблюдение при наличии хронического заболевания, возможность прохождения первого этапа диспансеризации, вакцинации, а также льготное лекарственное обеспечение, когда жителям нет необходимости ехать в аптечный пункт — препарат доставляется непосредственно в пункт», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

По его словам, в новом ФАПе будут обслуживать более 750 жителей, в том числе почти 150 детей. Он стал третьим пунктом, открытым в округе на этой неделе, до этого они заработали в селе Ивашково и деревне Дубранивка. Записаться на прием в ФАП можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.