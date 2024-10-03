Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Еще один Урок чистоты провели для школьников в Подмосковье. Занятие прошло в школе №15 имени Б. Н. Флерова в Королеве, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе урока детям рассказали о правилах безопасного поведения на игровых площадках, обращения с общедомовым имуществом, а также о газовой безопасности и переработке мусора.

Также для ребят провели интерактивную игру на тему сортировки отходов и показали им тематический мультфильм.

Подобные занятия проводят в школах региона один-два раза в месяц и по запросу образовательных учреждений.