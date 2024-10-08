Еще одна зарядная станция для электромобилей появилась в Долгопрудном

Еще одна зарядная станция для электротранспорта была оборудована в Долгопрудном, передает Министерство энергетики Московской области. Работы провели сотрудники АО «Мособлэнерго».

Зарядку мощностью 22 кВт оборудовали на Лихачевском проспекте у дома №74к1.

Объект был установлен в рамках реализации проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры в регионе. С 2016 года в 44 муниципалитетах области было установлено 270 зарядных станций.