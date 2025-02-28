Еще почти 250 тыс. жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ
Минздрав: почти 250 тыс. жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года тестирование на ВИЧ-инфекции в Подмосковье прошли более 235 тыс. человек, что на 1,8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Хотелось бы обратить внимание на важность регулярного обследования на антитела к ВИЧ. Так как длительно ВИЧ-инфекция может никак не проявляться, а люди тестируются нерегулярно и могут не знать о своем диагнозе. Мы настоятельно рекомендуем проходить тестирование на ВИЧ ежегодно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что обследования проводят бесплатно и анонимно. Пройти его можно в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или во время выездов мобильных медицинских комплексов. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.