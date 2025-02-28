Еще почти 250 тыс. жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ

«Хотелось бы обратить внимание на важность регулярного обследования на антитела к ВИЧ. Так как длительно ВИЧ-инфекция может никак не проявляться, а люди тестируются нерегулярно и могут не знать о своем диагнозе. Мы настоятельно рекомендуем проходить тестирование на ВИЧ ежегодно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.