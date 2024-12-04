Еще почти двести объектов выставили на земельно-имущественные торги в Московской области
Фото: [Земельный участок в г. о.Котельники/Пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО]
На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 153 объекта. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
В ведомстве уточнили, что среди них оказались 111 земельных участков в аренду, 36 участков — на продажу, два нежилых помещения в аренду, три — на продажу, а также один объект комплексного развития территории. Так, например, в Котельниках можно арендовать участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти шесть соток. Начальная цена — 198 321,48 рублей в год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.