Еще почти двести объектов выставили на земельно-имущественные торги в Московской области

В ведомстве уточнили, что среди них оказались 111 земельных участков в аренду, 36 участков — на продажу, два нежилых помещения в аренду, три — на продажу, а также один объект комплексного развития территории. Так, например, в Котельниках можно арендовать участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти шесть соток. Начальная цена — 198 321,48 рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.