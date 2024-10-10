Еще семь школ паллиативного пациента открыли в Подмосковье, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Учреждения заработали под руководством Координационного центра паллиативной медпомощи.

Новые школы были открыты на базе больниц Егорьевска, Ступино, Коломны, Зарайска, Каширы, Воскресенска и Луховиц.

В школах проводится обучение для членов семей паллиативных пациентов, а также для соцработников. На занятиях слушателям рассказывают, как ухаживать за больными, как создать для них комфортные условия.

«Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной медпомощи и психологи», - рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Всего в области насчитывается 24 таких учреждения. График их работы и темы занятий представлены на портале паллиативной помощи.