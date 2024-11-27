Еще свыше ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Московской области

На прошлой неделе на территории городских округов Подмосковья провели 113 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности в конкурентных процедурах приняли участие 399 претендентов, в среднем число участников на проведенных торгах составило 3,5 человека на лот. В комитете напомнили, что найти всю информацию об объектах, выставленных на торги, можно на областном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.