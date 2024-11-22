Еще восемь школ паллиативного пациента заработают в Подмосковье до конца года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
До конца этого года в регионе будут открыты еще восемь школ паллиативного пациента, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сейчас в регионе работают тридцать школ паллиативного пациента и до конца года откроются еще восемь — в Раменской, Серпуховской, Чеховской и других больницах», - рассказал и. о. главы ведомства Максим Забелин.
Школы функционируют под руководством Координационного центра паллиативной медпомощи. В таких учреждениях членов семей паллиативных пациентов, а также соцработников обучают уходу за больными. Уроки бесплатные. График работы школ и темы планируемых занятий представлены на сайте паллиативной помощи региона.