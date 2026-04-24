Есть ли норка в норке: в Подмосковье оценят состояние популяции исчезающего вида куньих

В Московской области стартуют масштабные зоологические исследования, цель которых — выявить, изучить и оценить состояние популяции европейской норки. Инициатива реализуется под эгидой Министерства экологии и природопользования Московской области. Ученым и экологам предстоит выяснить, сколько особей сохранилось в регионе, и найти возможности для восстановления численности вида.

Европейская норка — особо охраняемое животное: она занесена в Красную книгу Московской области под 1-й категорией, что означает статус вида, находящегося под угрозой исчезновения. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, у этого зверька множество лимитирующих факторов. На его популяцию влияет состояние пойменных территорий — естественных мест обитания норки, а также качество водных экосистем, от которых напрямую зависит кормовая база животного. Еще одна серьезная проблема — конкуренция с американской норкой, которую завезли в Россию в начале XX века. Этот вид активно вытесняет европейского собрата, усугубляя и без того непростое положение вида.

Историческая справка показывает тревожную динамику. По данным исследований конца XX века, в Московской области насчитывалось около 2 тыс. норок. При этом соотношение американской и европейской норок составляло 6:1, то есть европейский вид уже тогда находился в явном меньшинстве.

Сегодня актуальной информации о численности европейской норки в Подмосковье нет. Последний подтвержденный случай встречи с этим зверьком датируется 2014 годом: животное заметили на востоке Можайского округа.

Предстоящие исследования призваны дать ответы на ключевые вопросы. Специалисты хотят понять, сохранилось ли в регионе жизнеспособное ядро популяции европейской норки, какие участки обитания остались пригодными для вида, насколько перспективным будет его искусственное разведение.

