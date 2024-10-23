Эстакаду через Купелинку практически достроили на трассе ЮЛА

Эстакаду через Купелинку практически достроили на Южно-Лыткаринской дороге (ЮЛА), передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас на объекте проводится гидроизоляция. Также устанавливают монолитные конструкции.

Строительные работы на ЮЛЕ ведутся согласно графику. В общей сложности, в работе задействованы две с половиной тысячи человек и шесть с половиной сотен единиц спецтехники.

На дороге построят свыше шестидесяти искусственных сооружений, в том числе мост через реку Москву. Открытие движения по нескольким участкам дороги планируется в декабре.