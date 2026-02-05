ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина
Ведомство оценит обоснованность установления ими оптово-отпускных цен на продукцию
Организации* из 16 субъектов Российской Федерации** должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году.
Кроме того, в случае повышения оптово-отпускных цен на продукцию с начала 2026 года служба запросила информацию о его причинах.
При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.
*ГК «РУСАГРО», ГК«ЭФКО», ООО ПК «Ильинское 95», ОАО «Мытищинский молочный завод», ООО «ТОМАК НК», ООО «Маргарон», ООО «НАЗАРОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ», ООО «ФАБРИКА ФАВОРИТ», ООО «1 Копейский масложировой комбинат», ООО «МК СВЕТЛОВОДСКИЙ», ООО «ДМФ», ООО «СЕМЬ ВЕТРОВ», ООО «ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ», ИП Косов С.Ю.
**Хозяйствующие субъекты в Белгородской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Московской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях, Краснодарском и Красноярском крае, Кабардино-Балкарской Республике, а также городах Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.