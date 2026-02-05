ФАС направила запросы крупнейшим производителям маргарина﻿

Организации* из 16 субъектов Российской Федерации** должны предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году.

Кроме того, в случае повышения оптово-отпускных цен на продукцию с начала 2026 года служба запросила информацию о его причинах.

При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.