ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями

Служба провела анализ рыночных долей розничных сетей

По результатам анализа ФАС России выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю от 35 % до 50 %) и 30 торговых сетей с доминирующим положением (имеют долю более 50 %). Среди них – торговые сети, входящие в группу лиц ООО «Корпоративный центр Икс 5», АО «Тандер», ООО «Лента». По Закону о защите конкуренции они подлежат усиленному контролю со стороны ведомства*.