ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями
Служба провела анализ рыночных долей розничных сетей
По результатам анализа ФАС России выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю от 35 % до 50 %) и 30 торговых сетей с доминирующим положением (имеют долю более 50 %). Среди них – торговые сети, входящие в группу лиц ООО «Корпоративный центр Икс 5», АО «Тандер», ООО «Лента». По Закону о защите конкуренции они подлежат усиленному контролю со стороны ведомства*.
Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25%. Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного Законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей**.
В случае выявления нарушений действующего законодательства ФАС России будет применять меры реагирования.
*ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» **ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»