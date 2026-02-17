ФАС предписала органу регулирования Московской области исключить из тарифов 556 млн рублей

В 2025 году по поручению Правительства РФ служба определяла экономическую обоснованность тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая тарифы на обработку и захоронение на территории Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского и Центрального федеральных округов, в том числе в Московской области.

ФАС России выдала региональному органу регулирования Московской области предписание о необходимости привести свои решения в соответствие с законодательством, в том числе исключить 556 млн рублей экономически необоснованных средств.

Частичное исполнение предписания при утверждении тарифов на 2026 год позволило не допустить запланированный с 1 октября 2026 года рост тарифа.

ФАС России обращает внимание, что незначительное изменение платежей с 1 января 2026 года на 1,7 % связано исключительно с увеличением базовой ставки НДС на 2 % и не является следствием пересмотра регулируемых тарифов.

В текущем году ведомство продолжит контроль региональной тарифной политики в сфере обращения с ТКО. В случае необоснованного повышения тарифов служба примет меры реагирования.