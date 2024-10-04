Федерация бокса Подмосковья и Национальная тренировочная база провинции Хайнань будут сотрудничать

Подмосковная Федерация бокса и Национальная тренировочная база провинции Хайнань будут сотрудничать. В регионе был подписан соответствующий меморандум, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подписание документа прошло в Академии бокса Александра Лебзяка. Свои подписи поставили глава областной федерации бокса Александр Лебзяк и руководитель спортбазы провинции Хайнань Кан Веньли.

В рамках сотрудничества планируется обмен опытом, реализацию совместных проектов, поездки российских боксеров в Китай и китайских — в Россию.