Федерация бокса Подмосковья и Национальная тренировочная база провинции Хайнань будут сотрудничать
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Подмосковная Федерация бокса и Национальная тренировочная база провинции Хайнань будут сотрудничать. В регионе был подписан соответствующий меморандум, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Подписание документа прошло в Академии бокса Александра Лебзяка. Свои подписи поставили глава областной федерации бокса Александр Лебзяк и руководитель спортбазы провинции Хайнань Кан Веньли.
В рамках сотрудничества планируется обмен опытом, реализацию совместных проектов, поездки российских боксеров в Китай и китайских — в Россию.