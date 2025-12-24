Фехтовальщики из Подмосковья завоевали еще три награды Кубка России

Подмосковная сборная завоевала еще три медали на Кубке России по фехтованию – золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда, в составе которой выступали Дмитрий Швелидзе, Георгий Бруев, Михаил Казмин и Владимир Толасов (Областной центр олимпийских видов спорта, УОР № 2, Звенигород), одержала победу в командных соревнованиях среди мужчин в дисциплине «шпага». Женская команда стала серебряным призером. Еще одну награду получил Григорий Семенюк (Областной центр олимпийских видов спорта, Одинцово) – он занял третье место в личном первенстве в соревнованиях по рапире среди мужчин. Теперь в активе региональной сборной две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.

Состязания проходят с 18 по 25 декабря 2025 года в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России».

