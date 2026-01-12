Фехтовальщики из Подмосковья завоевали пять наград на первенстве России
Фото: [Федерация фехтования России]
Представители Подмосковья завоевали пять медалей на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года — две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Одну золотую награду сборная региона завоевала в командных соревнованиях в дисциплине «рапира». Кроме того, Стефания Часовникова (УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова) одержала победу в личном первенстве.
Состязания прошли в Орле, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
