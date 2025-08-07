Фермерам Подмосковья с начала года без торгов передали около 790 га областной земли

В Подмосковье с начала текущего года фермерам передали в аренду без торгов порядка 790 га областной земли. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего за указанный период было передано 24 участка земли сельскохозяйственного назначения. Из них 21 участок площадью 752 га получили крестьянские фермерские хозяйства. Еще три участка площадью свыше 34,7 га передали сельскохозяйственным организациям.

К примеру, один из участков получило КФХ «Фермерское поле» в Подольске. Он расположен возле деревни Кутьино. Его площадь составляет 3,2 га. На участке будет организована рыбная ферма.

В общей сложности в этом году для фермеров и сельхозтоваропроизводителей региона предусмотрели свыше 30 мер господдержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте строительства крупного животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде. Объект станет самым крупным на территории Европы.