Фермерам Подмосковья с начала года передали более 1,9 тыс. га областной земли

Крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) и сельскохозяйственным организациям Подмосковья с начала 2025 года передали более 1,9 тыс. га областной земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, аграриям передали 54 земельных участка. Фермерства получили 48 участков земли площадью почти 1,8 тыс. га в 17 муниципалитетах, сельхозорганизации — 6 участков площадью более 125 га в 3 округах.

К примеру, в число получателей земли вошло фермерское хозяйство под названием «Фермерское поле». Ему передали участок площадью 3,2 га в Подольске. Там будет создана рыбная ферма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких высоких результатов добился регион в аграрной сфере.