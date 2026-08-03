Эвакуация на канатке: в Ростехнадзоре назвали сроки открытия канатной дороги в Нижнем Новгороде

Нижегородская канатная дорога, связывающая областной центр с городом Бор, останется закрытой как минимум до мая 2027 года. Такой срок значится в предписании Ростехнадзора, выданном эксплуатирующей компании «Урбантех Сервис» по итогам расследования аварии, случившейся 5 июля. Именно в мае следующего года истекает отведенный надзорным ведомством период на устранение всех нарушений — соответственно, раньше этой даты возобновить переправу не получится. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Трагедии удалось избежать, но само происшествие было по-настоящему опасным. Тогда, во время мощнейшей грозы с порывистым ветром, на высоте столкнулись четыре пустые кабины, а из двух других пришлось экстренно эвакуировать 16 человек, включая детей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако инцидент вскрыл системные проблемы.

Внеплановая проверка, организованная Ростехнадзором сразу после ЧП, показала: несуще-тяговый канат получил повреждения, а в действиях обслуживающего персонала нашли нарушения. В результате дорогу закрыли, и сейчас на объекте кипят восстановительные работы, проводятся экспертизы и глубокая диагностика всего оборудования. Возобновление движения станет возможным только после того, как компания предоставит заключение о промышленной безопасности и подтвердит, что все замечания устранены.

Впрочем, в надзорном ведомстве оставили лазейку: если «Урбантех Сервис» справится с предписанием досрочно, компания имеет право подать заявку на внеплановую проверку. Это теоретически способно ускорить процесс, но на практике май 2027 остается главным ориентиром. Итог: почти год жителям и гостям города придется пользоваться альтернативными маршрутами, а судьба канатки теперь полностью зависит от скорости ремонтных работ и готовности документации.

Ранее сообщалось, что 300 туристов на 150‑метровой высоте застряли на канатной дороге в Индии.