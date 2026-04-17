Фермеру из Коломны выделили 53 га земли для расширения кормовой базы

Крестьянско-фермерское хозяйство в Коломне получило земельный участок площадью более 53 га для расширения кормовой базы. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Фермерство действует с 2022 года и разводит овец Эдильбаевской породы. Сейчас в хозяйстве более 600 животных. Предоставленный участок расположен у села Октябрьское.

«Участки сельхозземли, предоставляемые КФХ и сельхозпроизводителям региона, — основа, на которую они могут опереться в своем старте или расширении, а благополучие фермерских проектов обеспечивает устойчивое развитие областного агросектора и повышает качество жизни в Подмосковье за счет разнообразия натуральных продуктов», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В 2026 году в регионе аграриям доступно 40 видов грантов и субсидий. В целом на оказание поддержки производителям предусмотрели 5,9 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей федеральных средств.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.