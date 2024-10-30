Ферму на 45 тысяч тонн молока в год построят в Клину

Молочно-товарную ферму, где будут производить около сорока пяти тысяч тонн молока в год, построят в Клинском округе, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект будет реализован компанией «Колхоз Петровский». Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2026 год. С запуском производства в округе будет создано три с половиной сотни рабочих мест.

На предприятии будут разводить молочный крупный рогатый скот и производить сырое молоко.