26-летняя оперная певица Устинья Малинина объявила о помолвке. Предложение руки и сердца девушка получила во время поездки в Гонконг, сообщает StarHit.

Радостной новостью Устинья поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографию кольца с крупным бриллиантом. Имя будущего мужа девушка пока держит в секрете.

Фото: [ соцсети ]

Дочь Александра и Эммы Малининых уже поздравила мама. Она публично поддержала выбор Устиньи и пожелала ей счастья.

О новом возлюбленном певицы стало известно летом 2026 года: тогда она начала публиковать совместные фотографии с мужчиной, однако его лицо не показывала.

Когда и где состоится свадьба, пара пока не сообщала. Для Устиньи это уже вторая помолвка. В феврале 2023 года она собиралась выйти замуж за молодого человека по имени Зак, с которым познакомилась в Великобритании.

Однако в 2025 году отношения пары завершились. Устинья перестала носить помолвочное кольцо, а совместные фотографии исчезли из ее соцсетей. Причины расставания бывшие возлюбленные не раскрывали.

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