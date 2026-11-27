В воскресенье, 29 ноября, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа пройдет мастер-класс «Елочные игрушки из холодного фарфора», на творческую встречу гостей приглашает Культурный центр имени Любови Орловой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники занятия познакомятся с особенностями работы с холодным фарфором, материал не требует обжига и длительной сушки, что позволяет создать готовое изделие за короткое время. После полного высыхания холодный фарфор приобретает высокую прочность. Мастер Анастасия Шакирьянова расскажет о составе и свойствах материала, научит основным приемам лепки, а также поделится рекомендациями по уходу за готовыми изделиями. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 6+