Внимание отца к ребенку в первые месяцы его жизни может положительно отражаться на здоровье малыша спустя несколько лет, пишет Parenting Patch со ссылкой на исследование ученых Университета штата Пенсильвания, опубликованное в журнале Health Psychology.

Специалисты наблюдали за 292 семьями. Когда детям исполнилось десять месяцев, а затем два года, исследователи записывали на видео совместные игры родителей с малышами, оценивая их эмоциональную вовлеченность, внимательность и способность взаимодействовать друг с другом.

Когда дети достигли семилетнего возраста, у них взяли образцы крови для оценки показателей воспаления и обмена веществ.

Выяснилось, что внимательные и заботливые отцы лучше взаимодействовали со своими партнершами в вопросах воспитания. В свою очередь, у детей из таких семей наблюдались более низкие показатели воспаления и среднего уровня сахара в крови.

Любопытно, что аналогичной закономерности в отношении поведения матерей исследователи не обнаружили.

Ученые предполагают, что поведение отца может влиять на общий уровень стресса в семье. Кроме того, дети зачастую проводят больше времени с матерями и поэтому могут быть особенно восприимчивы к поведению отцов во время совместного семейного досуга.

Однако исследователи подчеркивают, что полученные результаты не умаляют значимости материнской заботы, а непосредственная причинно-следственная связь пока не доказана.