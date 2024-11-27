Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ пройдет в Подмосковье

Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет в выходные в Щелково, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие объединит воспитанников воскресных школ Московской епархии 2011–2015 годов рождения.

В рамках фестиваля будут организованы соревнования по восьми дисциплинам. Так, участников ждут веселые старты, игра в мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

Фестиваль проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».