Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ пройдет в Подмосковье
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Подмосковья пройдет в выходные в Щелково, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие объединит воспитанников воскресных школ Московской епархии 2011–2015 годов рождения.
В рамках фестиваля будут организованы соревнования по восьми дисциплинам. Так, участников ждут веселые старты, игра в мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.
Фестиваль проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».