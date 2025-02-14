Фестиваль-форум с участием инвалидов-колясочников и семей участников СВО пройдет в Подмосковье

Фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!» пройдет в Пушкино в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!», которые включает интеграционные мероприятия с участием инвалидов-колясочников и семей участников СВО. Мероприятие организует Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Представители «Колесницы» защищают права инвалидов-колясочников в нашем Подмосковье, помогают с реабилитацией. Мы всегда стараемся поддерживать такие организации, в том числе и в рамках нашего грантового конкурса, который мы проводим совместно с Фондом президентских грантов», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что цель фестиваля-форума — вовлечение в массовый и профессиональный спорт людей с инвалидностью, а также поддержка семей участников СВО.

Мероприятие будет проходить на территории «Центрального Атриума» и «Просторума» в ТРЦ «Акварель». В программе — показательные выступления спортсменов, концерт, спортивные соревнования, выставка современных образцов технических средств реабилитации.

Кроме того, запланированы панельная дискуссия с участниками паралимпиад и российских и международных соревнований, мастер-классы по паралимпийским дисциплинам, визит делегации спортсменов из Белоруссии.