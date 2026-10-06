Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» завершил сезон в Дмитрове

В Московской области на поле Dmitrov Golf Resort завершился заключительный в 2026 году розыгрыш международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире по гольфу с учетом гандикапа победу одержали Дмитрий Козаченко и Анна Журавлева, нанесшие 59 ударов. Второе место с результатом 61 удар заняли Алексей Морозов и Сергей Самарин. Третьими стали Николай и Ирина Юденковы – 62 удара.

В турнире по керлингольфу первое место заняла команда организатора фестиваля «Сильные фигуры» Евгения Ковтуна, в которую вошли волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Эва Павлович-Мори и Елена Младенович. Именно её последний удар принес команде золотые медали. Второе место заняли президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Татьяна Лебедева и генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Дмитрий Багрей. Третье место – у команды президента Федерации керлинга Москвы Алексея Морозова, вместе с которым выступали олимпийские чемпионы Максим Опалев (гребля на байдарках и каноэ) и Ольга Никитина (фехтование).

«Сегодня состоялся заключительный турнир фестиваля „Сильные фигуры“ по гольфу. В программу фестиваля входит целая серия соревнований по самым разным видам спорта – они проходят на протяжении всего года. Сезон завершился на отличной ноте: и погода порадовала, и атмосфера была по-настоящему праздничной. Год получился насыщенным и ярким, я полностью доволен тем, как прошёл фестиваль. Он проводится ежегодно, и особенно приятно, что с каждым годом число участников растет», – отметил председатель оргкомитета фестиваля, заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

Вечернюю программу фестиваля посетили актеры Эммануил Виторган, Леонид Каневский и Елена Захарова, пианистка Басиния Шульман, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв и другие известные гости.