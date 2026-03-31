Фестиваль искусств «Зарайская весна» собрал свыше 400 гостей

В минувшую субботу, 28 марта, в Зарайском центральном парке во второй раз состоялся фестиваль искусств «Зарайская весна», раскрывающий самобытность культурного наследия округа. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие привлекло более 400 посетителей разных возрастов.

Программа фестиваля получилась насыщенной и разноплановой — каждый гость нашел занятие по душе. Зрители с восторгом встретили выступление театра ростовых кукол «Софит» из Воскресенска — красочные персонажи оживили пространство парка и подарили массу положительных эмоций, особенно юным зрителям.

Экспозиция «Зарайск глазами художников» позволила по-новому взглянуть на знакомые городские пейзажи: местные мастера представили живописные работы, запечатлевшие красоту Зарайска в разных ракурсах.

Творческое объединение «Зарайская лира» организовало вечер поэзии. Специальный уголок посвятили жизни и творчеству народной артистки СССР Валентины Сперантовой, родившейся в Зарайске. Гости с удовольствием делали памятные снимки на фоне тематических декораций, узнавая интересные факты о выдающейся землячке.

Актеры Зарайского народного театра представили постановку «Мужчина и женщина» — спектакль вызвал живой отклик у публики и получил много теплых отзывов.

Праздничную атмосферу дополнил яркий концерт фольклорного театра «Вечерка»: зрители наслаждались народными песнями и танцами, погружаясь в традиции региона.

Для самых юных гостей организовали развлекательное мероприятие «Зарайское разноцветье» и творческие мастер классы.

Фестиваль «Зарайская весна» подтвердил свою роль как важного культурного события округа, объединяющего жителей и гостей города вокруг традиций и творчества.

