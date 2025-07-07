Фестиваль по пристройству бездомных животных «Юна-Фест» прошел в Подольске

В Подольске прошел фестиваль по пристройству бездомных животных «Юна-Фест». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль провели в парке имени Виктора Талалихина. По его итогам был найден дом для 29 кошек и собак.

«Спасибо всем, кто берет животных из специализированных центров. Делая питомцам счастливый дом, вы помогаете и другим животным — тем, кто еще ждет своей судьбы в центре», - отметили в центре реабилитации животных «Юна», организовавшем фестиваль.

Все животные, представленные на фестивале, были вакцинированы и чипированы. Также на месте дежурил ветеринар.

Кроме того, на фестивале работал пункт сбора помощи для бездомных животных, где принимали корм, лекарства, игрушки.

Ранее в министерстве сообщили, что в июле в области пройдет 359 выездных вакцинаций для домашних питомцев.