Ветеринары Подмосковья проведут 359 выездных вакцинаций в отдаленных населенных пунктах в июле

В июле подмосковные ветеринары проведут 359 выездных вакцинаций в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, с 10:00 до 12:00 1 июля специалисты будут вести прием в деревне Васильевское в Серпухове, а с 11:00 до 11:30 2 июля — в СНТ «Теремок» в Домодедово.

В мобильных ветеринарных пунктах можно вакцинировать своего питомца, зарегистрировать его в едином реестре региона и чипировать.

График проведения выездных вакцинаций представлен на официальном сайте Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее в министерстве сообщили, что мобильные ветеринарные пункты в июле будут работать в 42 парках Подмосковья.