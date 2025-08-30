Фестиваль «Славянское подворье» собрал молодых артистов и мед со всей страны

Гости фестиваля «Славянское подворье» могут продегустировать мед, полюбоваться выступлениями творческих коллективов и насладиться приятным времяпровождением. Об этом сообщает администрация городского округа Подольск.

В субботу, 30 августа, в Подольске стартовал 16-й Областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Здесь собрали более 50 видов меда со всей России. Гости пробуют алтайский мед с мумие, нежный лавандовый, лесной и даже редкий сорт из цветка ак-курай.

Здесь древнерусские витязи с копьями расхаживают с современными гаджетами, а девушки в кокошниках танцуют под частушки. Дети с восторгом пробуют свежие медовые соты, а взрослые примеряют настоящую военную экипировку — от бронежилетов до армейских касок.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Подольск ]

На сцене выступают лучшие фольклорные коллективы страны, создавая неповторимую атмосферу праздника. Посетители открывают для себя новые вкусы и признаются, что некоторых сортов меда раньше никогда не встречали.

