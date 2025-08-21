Фестиваль «Вильям Похлебкин» в Подольске пройдет в формате акции «Едим по Похлебкину»

В Подольске с 29 августа по 6 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». В этом году его проведут в формате акции «Едим по Похлебкину».

На это лето в регионе запланировано множество культурных мероприятий, отмечал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фестиваль будет проходить в нескольких кафе, барах и пиццерии. Все желающие могут пробовать в заведениях блюда по рецептам Похлебкина и получать за это подарки.

Кульминацией станет кулинарный флешмоб в парке имени Виктора Талалихина. Там в огромном казане приготовят знаменитые грибные щи из свежей капусты с домашней лапшой. Также проведут дегустации, кулинарный конкурс, мастер-классы. Кроме того, в программе — концерт и встреча с супругой Похлебкина Евой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области выросла посещаемость парков.