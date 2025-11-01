Фигуристы из Подмосковья завоевали две награды на этапе юниорской серии Гран-при России

Подмосковные фигуристы завоевали две медали в рамках третьего этапа юниорской серии Гран-при России текущего сезона – турнира «Красноярье» – одну золотую и одну серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первое место в дисциплине «Танцы на льду» заняли воспитанники подмосковной СШОР им. Юрия Ляпкина (Балашиха) Елизавета Малеина и Матвей Самохин. На втором месте в аналогичной дисциплине оказались представители Училища олимпийского резерва №1 (Краснознаменск) Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, на третьем – тандем из Самары и Москвы.

«Не все, конечно, получилось. Были небольшие ошибочки, но в целом считаем, что это был довольно хороший прокат», – сказал после выступления Матвей Самохин.

Соревнования прошли в Красноярске, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.