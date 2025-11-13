Филиал ДК «Октябрь» открыли после ремонта в Подольске

В Подольске открыли обновленный филиал Дворца культуры «Октябрь». В помещении площадью более 400 кв. м. провели капитальный ремонт, сообщили в администрации округа.

Всего в этом году в Подмосковье капитально ремонтируют 17 домов культуры, сообщили до этого в Московской областной думе.

Открытие филиала приурочили к золотому юбилею ДК. В нем будут заниматься около 400 человек из Центра русской традиционной культуры «Истоки». Творческий коллектив с новосельем поздравили представители администрации и руководители культурных учреждений.

«На площади более 400 кв. м. теперь будут работать кабинеты для занятий фольклором, вокалом, создали площади для экспозиций, библиотеку, где можно в тишине поработать с этнографическими материалами», - рассказала руководитель центра «Истоки» Елена Бессонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых кружков и секций для детей.