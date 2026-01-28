Филиалы ГАУ МО «Мособллес» направили 15 лесных тракторов на уборку снега
В Подмосковье в уборке снега задействовали 15 лесных тракторов
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В Подмосковье в борьбе с последствиями снегопада задействовали 15 лесных тракторов. Технику направили филиалы ГАУ МО «Мособллес», сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
«Эти машины были выделены для оказания содействия муниципалитетам в очистке дорог и тротуаров, что стало особенно актуальным в условиях ухудшения погодных условий», — отметили в ведомстве.
Специалисты работают в круглосуточном режиме, обеспечивая бесперебойное движение на дорогах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ликвидировали последствия первого в 2026 году снегопада.