Документальный фильм «Мятежвойна» представили на форуме «Мы — Россия»

Режиссером ленты выступил журналист ВГТРК Андрей Медведев. Центральная тема фильма — информационная война. В основе ленты — документы центров информационно-психологических операций Украины, которые были рассекречены. Затронуты события не только спецоперации, но и периодов Первой Мировой войны, распада Югославии.

Как отметила глава министерства Екатерина Швелидзе, материал был непростым и затрагивал серьезные темы. После просмотра участники смогли обсудить увиденное и обменяться мнениями.