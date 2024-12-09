Фильм «Мамино письмо» представили на форуме развития институтов гражданского общества в Подмосковье

Презентация фильма «Мамино письмо» прошла в Подмосковье в рамках четвертого Межрегионального форума развития институтов гражданского общества, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Организатором форума выступила Общественная палата региона. Киноленту представили в ходе заседания комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фильм основан на реальных событиях. Его режиссер — Александр Сукачев. В центре сюжета — две женщины, которые оказались перед сложным выбором. Они сталкиваются с давлением со стороны родных, друзей и медиков и проходят непростой путь принятия решения.

В ходе работы комиссии члены обсудили вопросы поддержки беременных и необходимости сохранения жизни до рождения. Как отметил руководитель юридической службы Московской митрополии, замглавы Секретариата Всемирного русского народного собора в Московской области, иерей Василий Лосев, нередко священники сталкиваются с ситуациями, когда на решение женщины оказывают давление другие люди.