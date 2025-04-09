Финал Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал» состоялся в подмосковных Химках
Финал Всероссийской олимпиады «Я профессионал» провели в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках прошли финальные соревнования VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я профессионал» по направлению «Креативные индустрии», они состоялись на базе Московского государственного института культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В сообщении уточнили, что креативные индустрии объединяют кино, театр, музыку, дизайн, архитектуру и не только. Организатором направления в рамках олимпиады выступил МГИК, тема мероприятия в 2025 году — «Работать и учиться в России». Для участников подготовили современные перформансы, им рассказали об инновационных подходах к традициям, дали практические задания от индустриальных партнеров олимпиады и не только.
Олимпиада является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», в 2024 году она вошла в нацпроект «Молодежь и дети».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.