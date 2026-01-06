Финалистов фестиваля «Хрустальный лед» определили в Подольске

В Подольске прошел отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед», который организован АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло в парке имени Виктора Талалихина. По его итогам три участника из Подольска и одна представительница Ленинского округа прошли в финал.

Всего в Подольске выступили 14 участников-любителей фигурного катания из разных округов Подмосковья. Их оценивали художественный руководитель фестиваля Илья Авербух, а также известные фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые спортивные и культурные мероприятия, запланированные на эту зиму.