Финальную «Битву роботов» проведут в Московской области

В эту субботу в Подмосковье на территории ледового дворца «Арена Мытищи» пройдут финальные поединки Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В соревнованиях примут участие 16 взрослых команд с «роботами-тяжеловесами» и 16 юношеских команд с мини-роботами из России, Белоруссии, Индии, Ирана и Китая. Помимо этого, в рамках них состоится презентация новой дисциплины «Битва дронов».

В финале будут представлены пять подмосковных команд — «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы (г.о. Истра), «ProBOT» из Малаховки (г.о. Люберцы), SOLARBOT из Балашихи и Istok.Robotics из Фрязина. Посмотреть трансляцию можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 6+