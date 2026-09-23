Соленые огурцы не так бесполезны, как принято считать: врач оценила продукт

Соленые огурцы принято считать просто закуской, но назвать их абсолютно бесполезным продуктом нельзя. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач отметила, что в соленых огурцах содержатся вода, пищевые волокна, калий и другие минеральные вещества. А при традиционном молочнокислом брожении в них остаются полезные микроорганизмы. Если огурцы приготовлены именно методом ферментации, в них могут сохраняться живые бактерии, которые поддерживают разнообразие кишечной микробиоты. Это один из потенциальных плюсов продукта.

Еще один момент — пищевые волокна. Их в огурцах немного, и рассчитывать, что несколько штук закроют суточную потребность в клетчатке, не стоит. Это скорее небольшое дополнение к рациону, особенно если человек получает клетчатку из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых.

При этом Налбандян считает свежие огурцы более подходящим для регулярного употребления продуктом: в них значительно меньше натрия, но сохраняются вода и пищевые волокна. Поэтому в ежедневном рационе лучше сочетать разные виды овощей, а соленые огурцы рассматривать как дополнительный продукт.

Ранее профессор предупредила, кому нельзя есть соленые огурцы, и назвала норму.