Карательной и несправедливой назвали новую систему оценивания в школе Кемерова родители учеников

Пятерки и четверки за классные и домашние задания — и тройка в четверти из-за одной контрольной. Именно такой случай, по словам родителей учеников кемеровской школы № 36, описан в документах самой администрации, сообщил VSE42.RU .

«Эта система, внедренная администрацией школы, на практике оказалась карательной и несправедливой по отношению к детям», — отметили в обращении

По словам родителей, ученик получает «5, 4, 5, 4, 5», затем пишет контрольную на «3». Среднее арифметическое здесь — 4,33 балла. Но контрольной присвоен весовой коэффициент 10, и при средневзвешенном подсчете результат снижается до 3,53. Итог за четверть — «3». Именно эта ситуация и вызвала негодование родителей. Свое обращение они направили в редакцию VSE42.RU, назвав средневзвешенное оценивание крайне несправедливым.

«Мы считаем, что школа должна помогать детям учиться и поддерживать их стремление к знаниям, а не загонять в жесткие рамки сомнительных математических моделей», — заявили родители.

За разъяснениями VSE42.RU обратилась в Минобр Кузбасса. Там журналисту ответили, что порядок оценивания каждое учебное заведение определяет само и прописывает в собственных внутренних актах. Что касается школы № 36, она включена в городской инновационный проект, а переход на средневзвешенную систему здесь был запланирован на 2026–2027 учебный год.

Сам принцип в ведомстве объяснили так: у каждого вида учебной деятельности есть свой «вес». Контрольная, к примеру, весит больше домашней работы. По мнению специалистов Минобра, подобный подход дает более объективную картину знаний, чем обычный средний балл.

«Однако для перехода на новую систему потребовалась серьезная подготовка учителей, учеников и родителей, которой оказалось недостаточно. Из-за этого директору школы № 36 рекомендовали пересмотреть это решение и дополнительно обсудить его со старшеклассниками, родителями и педагогами», — подчеркнули в пресс-службе Министерства образования Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в кузбасской школе обследуют потолок после недовольства родителей.