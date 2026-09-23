«Все раскупили»: охотничьи магазины не успевают пополнять запасы отпугивателей медведей

В Кемерове стремительно вырос спрос на средства защиты от медведей. Охотничьи магазины города не успевают пополнять запасы — новые партии приходится заказывать постоянно. Об этом сообщил журналист VSE42.RU , побывавший в одной из таких торговых точек и выяснивший, насколько сейчас востребованы отпугиватели.

Как отмечается, еще недавно этот товар нельзя было назвать ходовым. Ситуация изменилась около двух месяцев назад, когда вокруг отпугивателей возник настоящий ажиотаж. По словам продавца, покупатели стали массово приобретать средства защиты перед поездками на рыбалку и за грибами.

«Все раскупили. Были и звуковые, так называемые „Горны“, и стреляющие — патроны, которые дают яркую вспышку, как от ружья», — рассказали сотрудники магазина.

Дополнительным фактором, подтолкнувшим спрос, стал поток сообщений о встречах с медведями в соцсетях. Публикации такого рода, судя по всему, усилили тревожные настроения среди жителей и гостей региона.

«Заказываем регулярно и постоянно, но транспортная не успевает привозить», — объяснили в магазине.

Для Кузбасса тема медведей особенно актуальна: регион богат тайгой, где обитает бурый медведь. Рыбалка и сбор грибов — традиционные занятия местных жителей, и именно в лесу вероятность случайной встречи с хищником наиболее высока. Специалисты обычно советуют не подходить к зверю, не оставлять после себя пищевые отходы и заранее позаботиться о средствах отпугивания.

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