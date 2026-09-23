Врачи Домодедовской больницы спасли женщину, потерявшую почти литр крови из-за разрыва кисты яичника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 32 лет с резкой болью в животе. В больницу женщину привез супруг. Он рассказал, что дома жена потеряла сознание.

На момент поступления состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Из-за острой анемии кожа приобрела мраморный оттенок, а пульс был нитевидным. Врачи экстренно провели диагностику и установили, что у женщины произошел разрыв кисты правого яичника. В результате она потеряла около 900 мл крови.

Пациентку незамедлительно прооперировали и провели переливание крови. На следующий день была проведена дополнительная гемотрансфузия для стабилизации состояния. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и была выписана.

Медицинская помощь, включая модернизацию больниц, закупку оборудования и проведение высокотехнологичных и успешных операций реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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