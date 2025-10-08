Фонтаны Подмосковья начали готовить к зиме

В Подмосковье в октябре началась подготовка фонтанов к зиме. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в рамках подготовки к холодному периоду фонтаны отключают и сливают воду. После этого объекты вручную чистят и моют. Затем — продувают трубы. Это необходимо для удаления остатков воды из труб, чтобы избежать их разрыва зимой. Наконец, проводятся демонтажные работы и фонтаны накрывают защитными щитами.

Сейчас сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций региона проводят работы по консервации 225 фонтанов.

