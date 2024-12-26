Форум инвалидов-колясочников состоялся в Московской области

В Доме Правительства Московской области состоялся форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью в реалиях СВО», его организовала областная общественная организация инвалидов «Колесница». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие 50 человек. В ходе него вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева вручила Благодарности Губернатора Московской области трем членам организации «Колесница». Кроме того, депутат Госдумы Михаил Терентьев рассказал о новых законодательных изменениях, касающихся жизни людей с инвалидностью, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская — рассказала об инициативах по защите прав инвалидов.

«Уже более десяти лет общественная организация защищает права инвалидов-колясочников в нашем Подмосковье, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку, делает их жизнь комфортней. Представители «Колесницы» занимаются очень важным делом: берут под опеку наших защитников — участников СВО. Наше Министерство всегда помогает в реализации их проектов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году акцент в регионе сделали на поддержку семей участников специальной военной операции, в которых есть инвалиды. В ходе форума участники обсудили вопросы доступности общественного транспорта, автовокзалов, парковок, обеспечения техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение и не только. Член Общественной палаты региона, председатель правления МОООИ «Колесница» Игорь Гундеров также поздравил участников с наступающим Новым годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.